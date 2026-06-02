وفد سوريا يبحث مع مكتب الأمم المتحدة تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود

فيينا-سانا

عقد الوفد السوري، برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم، اجتماعين منفصلين مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على هامش أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.



وبحث المشاركون تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وآليات تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والملاحقة القانونية وإنفاذ القانون، إضافةً إلى الجهود الدولية الرامية إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز التنسيق بين الدول لمكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة فيها.