مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة يتحدث لـ سانا حول أهمية زيارة وفد مجلس الأمن إلى سوريا
مشاهد من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد مجلس الأمن الدولي في قصر الشعب بدمشق
وفد مجلس الأمن الدولي يصل سوريا ويزور عدداً من الأماكن التراثية في دمشق القديمة
لحظة وصول وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس
محاضرة في جامعة إدلب حول العلاقات السورية الأمريكية وأبعادها السياسية والاقتصادية
اكتشاف مقابر جماعية في ريف حلب تضم رفاتاً لضحايا قضوا على يد ميليشيات النظام البائد
فعالية شعبية في مدينة بانياس بريف طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للإعلام والإعلان والطباعة
