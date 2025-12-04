مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة يتحدث لـ سانا حول أهمية زيارة وفد مجلس الأمن إلى سوريا

وزير الاقتصاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب
اجتماع محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان الأحياء لتعزيز السلم الأهلي
وفد سعودي من رجال الأعمال والمستثمرين يصل إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي
محافظ اللاذقية: عمليات إخماد الحرائق في ريف المحافظة مستمرة رغم اشتداد سرعة الرياح وانت
مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية يختتم فعاليات النادي الصيفي للأطفال
