محاضرة في جامعة إدلب حول العلاقات السورية الأمريكية وأبعادها السياسية والاقتصادية
اكتشاف مقابر جماعية في ريف حلب تضم رفاتاً لضحايا قضوا على يد ميليشيات النظام البائد
فعالية شعبية في مدينة بانياس بريف طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للإعلام والإعلان والطباعة
وفد من وزارة العدل يزور السجل العقاري بمحكمة برلين للاطلاع على تجربة ألمانيا بإدارة الملكيات
افتتاح سوق الميادين الشعبي في دير الزور خطوة جديدة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل
انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة SOG بمشاركة محلية ودولية
فوز نادي الروّاد على خان شيخون بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب إدلب البلدي
Sign in to your account
تذكرني