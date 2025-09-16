مبادرة تطوعية في دوما بريف دمشق لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم الجامعية

وفد تركي يزور المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصناعيين السوريين
وزير التعليم العالي يبحث في حلب واقع ومستقبل التعليم الجامعي في المحافظة
الرئيس الشرع: لسنا في زمن أن الرئيس هو من يقرر كل شيء
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
مخيم اليرموك.. رمز اللجوء الفلسطيني الذي حولته براميل “الأسد” إلى ركام
