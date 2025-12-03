انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة SOG بمشاركة محلية ودولية

جولات مكثفة لفرق الرقابة التموينية على مخابز مدينة حلب
اتفاقية لدعم القطاع الصحي في سوريا بين الصحة و”رحمة بلا حدود” والإغاثة الإسلامية الأمريكية
متظاهرون في دمشق ينددون بالعدوان الإسرائيلي الأخير ويؤكدون وحدة الشعب السوري
وزارة النقل تدرس إدخال حلول مبتكرة في مجال النقل الذكي والتحول الرقمي
تقديم مساعدات في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا للمهجرين الذين نزحوا من ريف السويداء
