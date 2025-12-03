افتتاح سوق الميادين الشعبي في دير الزور خطوة جديدة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل
انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة SOG بمشاركة محلية ودولية
فوز نادي الروّاد على خان شيخون بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب إدلب البلدي
ندوة علمية في جامعة إدلب حول الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
بازار خيري لدعم المشاريع الصغيرة وتسويق المنتجات اليدوية في فندق غولدن مزة بدمشق
احتفال طلابي في جامعة اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
محافظ اللاذقية يتفقد أوضاع الأهالي المقيمين في مخيمات أهل الساحل بريف جسر الشغور
وكالة TiKA التركية تقدم 100 سماعة طبية لأطفال من ذوي الإعاقة السمعية
