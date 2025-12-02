انطلاق حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” المجتمعية في ريف دمشق لدعم جهود إعادة تأهيل البلدة
حملة توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب لطلاب المدارس والأهالي في جبل الأكراد باللاذقية
فعالية شعبية في مدينة تل رفعت بحلب في ذكرى مرور عام على تحرير المدينة
جلسة لبحث تمكين الشباب بعنوان “رواق النصر” في مدينة بصرى الشام بدرعا بمناسبة ذكرى التحرير
الرئيس الشرع يهنئ المنتخب الوطني بفوزه بالمباراة الافتتاحية ببطولة كأس العرب
فريق جامعة النهضة يفوز على فريق جامعة باشاك شهير ضمن بطولة النصر للجامعات
الشركات السعودية في البعثة التجارية تؤكد أهمية السوق السورية للاستثمار
فرع مؤسسة “إكثار البذار” في إزرع بدرعا يبدأ بيع البذار للفلاحين
