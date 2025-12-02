فعالية شعبية في مدينة تل رفعت بحلب في ذكرى مرور عام على تحرير المدينة

استعدادات لإطلاق حملة “تفتناز بدنا نعمرها” بهدف دعم وتطوير البنية التحتية في المدينة
جمعية سامز تتبرع بمبلغ 9 ملايين دولار لصالح حملة “الوفاء لإدلب”
انطلاق فعاليات مهرجان الطفل الثقافي في إدلب بعنوان “الشمس تشرق من جديد”
معاون وزير الصحة حسين الخطيب عن مشاركة سوريا في ملتقى عمّان لتمويل الصحة بالأردن
مشروع لتقديم خدمات العلاج الفيزيائي ونشر التوعية بمخلفات الحرب في إدلب وحلب
