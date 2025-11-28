كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال حفل إطلاق حملة “بنش كُرمى لعيونك” المجتمعية في ريف إدلب

اجتماع تشاوري لتطوير الخطة الوطنية للطوارئ والكوارث ونظام الإنذار المبكر
المنظمات الأهلية تكثف منظومات الطوارئ والإسعاف استعداداً لحفل الوفاء لإدلب
الهلال الأحمر يوزع أكثر من 900 سلة غذائية على المقيمين في مراكز الإيواء بدرعا
آراء مواطنين في دمشق حول قرار خفض أسعار المحروقات في سوريا
الجامع النوري في حماة تحفة معمارية تروي حكاية المدينة
