حفل استقبال في السفارة العُمانية بدمشق بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان

بنك الدم بحماة يستقبل المتبرعين لتقديم الدعم لمصابي قوات وزارة الدفاع وأفراد الأمن
افتتاح مركز الأحوال المدنية في إزرع بريف درعا لتخفيف الأعباء عن الأهالي
حافلات الحكومة السورية تدخل السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو ضمن جهود وقف التصعي
تحضيرات منتخب سوريا للمشاركة في بطولة العرب للجودو
خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المسبح الأولمبي في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى