وزير التربية يجري جولة على عدة مدارس في دير الزور ويستمع إلى مشاكل المعلمين وسبل حلها

مهرجان للتسوق في سوق الإنتاج بحلب بمشاركة واسعة من الشركات المحلية وأصحاب الحرف
وزير الإعلام يبحث في اللاذقية تطوير العمل الإعلامي وتعزيز دوره في نقل الواقع بمهنية وموضوعية
خيمة حماة الرمضانية تناقش واقع الكهرباء في المحافظة
وفد من محافظة السويداء يطلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي
تكريم عمال النظافة بدمشق بأمسية رمضانية تجمعهم مع عائلاتهم على مائدة الإفطار
“مطبخ دير الزور الخيري” مبادرة أهلية لدعم العوائل الأشد حاجة خلال شهر رمضان المبارك
حملة في بلدة الشجرة بريف درعا لجمع النفايات وترحيلها إلى الأماكن المخصصة
توزيع مساعدات غذائية على العائلات الأشد احتياجاً في القنيطرة
Sign in to your account
تذكرني