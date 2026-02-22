وزير التربية يجري جولة على عدة مدارس في دير الزور ويستمع إلى مشاكل المعلمين وسبل حلها

وزير الثقافة لـ سانا: اختيار سوريا ضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب ترسيخ للعلاقة الأخوية
جولة تموينية في باب سريجة بدمشق مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة
عائلات من ريف إدلب تعود لزراعة أراضيها بعد سنوات من التهجير
مشاهد توثق حقيقة الموقع رقم (12) الذي استهدفه الجيش العربي السوري في حي الشيخ مقصود
وزارة النقل تدرس إدخال حلول مبتكرة في مجال النقل الذكي والتحول الرقمي
