استمرار عمل مكاتب البريد في القنيطرة يومي الثلاثاء والأربعاء لتسليم الرواتب

القنيطرة-سانا

أعلنت مديرية البريد في محافظة القنيطرة، استمرار مكاتب البريد في المحافظة بالعمل اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء لتسليم رواتب المتقاعدين وصرف الرواتب للموظفين عبر خدمة “شام كاش”، بهدف تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مديرة بريد القنيطرة خديجة هاني لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن مديرية البريد باشرت بصرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتباراً من بعد ظهر أمس، مشيرةً إلى استمرار العمل رغم العطلة حتى الساعة السابعة من مساءً اليوم بهدف تأمين صرف الرواتب.

وأشارت هاني إلى أن الدوام مستمر في المركز الرئيسي بمدينة السلام، إضافة إلى مكاتب خان أرنبة وجبا والقصيبة وحضر وجباتا الخشب، مؤكدةً استمرار العمل حتى أول أيام عيد الأضحى في المركز الرئيسي ومكتبي جبا وخان أرنبة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت أمس مواعيد دوام إضافية في عدد من المكاتب البريدية خلال يومي الثلاثاء “وقفة عيد الأضحى المبارك” والأربعاء “أول أيام العيد”، انطلاقاً من حرصها على ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم، وضمن الجهود الاستثنائية المبذولة خلال هذه الفترة، وخاصة مع صرف رواتب المتقاعدين.