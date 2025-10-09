من جرح الأرض إلى جرح الجسد.. نصّار المرعي يعود إلى بلدة حاس بريف إدلب

خروج قافلة عائلات محتجزة في السويداء تحت إشراف الهلال الأحمر والدفاع المدني
الدفاع المدني السوري بالتعاون مع مجلس مدينة حلب يُطلق حملة لإزالة أنقاض الأبنية المدمرة في عدد من أحياء المدينة
انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في دمشق
الطوائف المسيحية في دمشق تقيم الصلوات والقداديس احتفالاً بـ “أحد الشعانين”
مجلس مدينة حلب يجري تقييماً لعمال البلديات والمجالس في أرياف المحافظة
