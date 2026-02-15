بصيرة تقود الخطى.. شباب مكفوفون يزورون معرض دمشق الدولي للكتاب

تسارع التحضيرات في أجنحة الدول المشاركة لتقديم أفضل صورة في معرض دمشق الدولي
مشاهد من التدريبات بالذخيرة الحية والتي نفذتها دفعة من القوات الخاصة التابعة للفرقة 42
فرق الدفاع المدني تواصل عمليات فتح طريق جسر الشغور– دركوش وإزالة الثلوج
مشاهد لتساقط الأمطار في أحياء وأسواق حلب القديمة
مديرية الأملاك بدمشق.. خطة تنموية لتنظيم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة
