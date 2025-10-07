عضو اللجنة الرئاسية لشؤون السياسات الاجتماعية التركية إبراهيم ألتان يزور مدينة بصرى
بين أحجار القلاع وأصوات النواعير.. مدينة حماة تزهو بإرثها القديم
محافظ حلب يطمئن على أوضاع المصابين جراء قصف قوات قسد لعدد من الأحياء السكنية في المدينة
مهرجان النصر في يبرود للتسوق ربط المنتج مع المستهلك
وصول باخرتين محملتين بـ 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس لصالح المؤسسة السورية للحبوب
عيزوقي لـ سانا: لم يتقدم أي مواطن بطلب الطعن على العملية الانتخابية
البلخي لـ سانا: تعيين الرئيس للثلث الأخير من أعضاء مجلس الشعب هو لسد الثغرات وتعويض الخلل
المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: مجلس الشعب القادم سيمهد لصياغة دستور دائم للبلاد
