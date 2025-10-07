عضو اللجنة الرئاسية لشؤون السياسات الاجتماعية التركية إبراهيم ألتان يزور مدينة بصرى

“ساهم فيها، بلدك أجمل بتلاقيها”.. حملة في تل رفعت بريف حلب لإزالة الأنقاض وفتح الطرقا
استئناف حركة دخول المواطنين إلى السويداء والخروج منها عبر ممر بصرى الشام في ريف درعا
مشاركون في حملة “ريفنا بيستاهل”: بناء سوريا الجديدة مسؤوليتنا جميعاً
ندوة في إدلب لبحث التحول للري الحديث في ظل التغيرات المناخية وشح المياه
شرطة دمشق تكثف دورياتها الليلية وتنجح في القبض على عصابات للسرقة وترويج المخدرات
