محافظ حلب يطمئن على أوضاع المصابين جراء قصف قوات قسد لعدد من الأحياء السكنية في المدينة
مهرجان النصر في يبرود للتسوق ربط المنتج مع المستهلك
وصول باخرتين محملتين بـ 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس لصالح المؤسسة السورية للحبوب
عيزوقي لـ سانا: لم يتقدم أي مواطن بطلب الطعن على العملية الانتخابية
البلخي لـ سانا: تعيين الرئيس للثلث الأخير من أعضاء مجلس الشعب هو لسد الثغرات وتعويض الخلل
المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: مجلس الشعب القادم سيمهد لصياغة دستور دائم للبلاد
مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية ونسب المشاركة
دفعة ثانية من طلاب السويداء يناقشون مشاريع تخرجهم في كلية الهندسة المعمارية
Sign in to your account
تذكرني