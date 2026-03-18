“الثورة السورية” على شاشة مطار حلب… إحياء رمزي لذكرى لا تغيب

دمشق-سانا

أضاءت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي شاشة الرحلات في مطار حلب الدولي برحلة رمزية تحمل اسم “الثورة السورية”، وذلك بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة السورية.

وقال رئيس الهيئة عمر الحصري في تدوينة على منصة “إكس”: “الصورة تختصر حكاية وطن، ما حدث لم يكن عابراً، بل بداية مسار سيادي لا رجعة فيه، ليست مجرد ذكرى… بل مسار مستمر لشعب قرر أن يكتب تاريخه بيده، نحو الكرامة وسوريا التي نستحقها”.

وأكد أن هذه الذكرى تأتي لاستحضار تضحيات الشعب السوري الذي قدم أغلى ما يملك في سبيل الحرية والكرامة، والوفاء لكل من ضحّى لأجل أن تبقى راية الحرية مرفوعة فوق سماء سوريا.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، مؤخراً تسيير عدد من رحلات الخطوط الجوية السورية انطلاقاً من مطار حلب الدولي إلى بعض الوجهات الإقليمية، وذلك في إطار التقييمات التشغيلية المستمرة للمجال الجوي.