جمعية نبض تكرم خمسة عشر طالباً وطالبة من المكفوفين المتفوقين في التعليم الأساسي والثانوية

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: المعرض فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة
وزير المالية يعلن دعم حملة أبشري حوران بـ 10 ملايين دولار
كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد محمد عنجراني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
وزير الطوارئ لـ سانا: ننتظر تحسن الظروف لإيصال المساعدات الطبية إلى المشافي في السويداء
شرطة دمشق تكثف دورياتها الليلية وتنجح في القبض على عصابات للسرقة وترويج المخدرات
