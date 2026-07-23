فرق الصيانة تواصل أعمالها في سد الفرات لرفع كفاءته والحفاظ على جاهزيته التشغيلية

أهالي بلدة يلدا في ريف دمشق يحيون ذكرى مجزرة شارع علي الوحش التي ارتكبها النظام البائد
أنس قضيماتي.. حنجرة الثورة التي صدحت في ساحات الوطن
غرفة تجارة دمشق تناقش خططها الاقتصادية خلال اجتماعها السنوي
الداخلية السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة لدراجات شرطة المرور
احتفالية شعبية في محيط قلعة حلب احتفاء بذكرى انطلاقة الثورة السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى