محافظ دمشق: هذا الاستحقاق الوطني لحظة مهمة انتظرها السوريون

فعالية في مركز الجمعية الصحي بطرطوس في اليوم العالمي لكبار السن
المدن الصناعية تعرض فرصها الاستثمارية في معرض دمشق الدولي
وزير الطاقة المهندس محمد البشير يضع محطة تحويل عربين بريف دمشق باستطاعة 30 ميغا فولط أمبير في الخدمة
لقاء خاص لـ سانا مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضى جلخي
اليوم الأول من مؤتمر “سكريبت” في حلب، حضور استثنائي لصناع المحتوى السوريين والعرب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى