محافظ دمشق: هذا الاستحقاق الوطني لحظة مهمة انتظرها السوريون
محافظ ريف دمشق يتفقد سير الانتخابات في مركزي دوما وحرستا بريف دمشق
أعضاء الهيئة الناخبة في مدينة حمص يختارون ممثليهم في مجلس الشعب
الرئيس الشرع: بناء سوريا مهمة جماعية وعلى جميع السوريين أن يساهموا فيها
المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح لـ سانا: لم تسجل أي خروقات أمنية خلال الانتخابات
من تقديم الهوية إلى صندوق الاقتراع انتخابات منظمة في حرستا بريف دمشق
فرز الأصوات في دائرة منبج بحضور أعضاء اللجان الفرعية والهيئة الناخبة
مشاهد من عملية فرز أصوات الناخبين في مركز ريف دمشق-يبرود الانتخابي في مدينة حرستا
