تركيب حاويات قمامة ذكية تحت الأرض في منطقة سراقب بريف إدلب

الرئيس الشرع: وحدة الشعب السوري واجب لا مفرّ منه وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة
كلمة السيد وزير الداخلية خلال تخريج دفعة من دورة طلاب كلية الشرطة في دمشق
قيمة التبرعات في حملة “الوفاء لإدلب” تتجاوز كل التوقعات
اللاذقية على درب الحرية.. احتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية
معاناة أهالي القصير العائدين من مخيمات الشمال جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم
