فعالية في مركز الجمعية الصحي بطرطوس في اليوم العالمي لكبار السن

“بحوث13″ و” شام 13″.. صنفا قمح جديدان منتجان في القطاع الزراعي السوري
مؤتمر صحفي في وزارة الصحة لإطلاق برنامج تطوير البورد السوري
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقدم مساعدات طبية لحملة “نبضنا واحد 2” في مشفى دمشق
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
فريق طبي سعودي يقدم الاستشارات والعلاجات التجميلية في مشفى دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى