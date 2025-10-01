فعالية في مركز الجمعية الصحي بطرطوس في اليوم العالمي لكبار السن
غراس زيتون محسنة لدعم الإنتاج المحلي في مشتل بوقا بمحافظة اللاذقية
محافظ دمشق: نتحمل مسؤولياتنا تجاه المصابين في حادث الانهيار الجزئي لمبنى السرايا
مراكز الدعم في جامعة دمشق تقدم الإرشادات للطلاب لتسهيل إجراءات تقدمهم لمفاضلة القبول الجامعي
معسكر تدريبي لمنتخب المبارزة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق استعداداً لدورة التضامن الإسلامي
38 مليون دولار مقدمة من كوريا الجنوبية لدعم جهود التعافي في سوريا
المؤسسة العامة للكهرباء توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين سعوديتين واتفاقية مع STE السورية ـ التركية
الكرامة والنبك في نهائي بطولة “النصر والتحرير” لكرة اليد للسيدات
