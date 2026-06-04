تربية حلب: أكثر من 79 ألف طالب تقدّموا اليوم لامتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية
ورشة عمل حول السلامة الرقمية وحماية البيانات وأمن المعلومات في درعا
حملة تنظيف لحديقة متحف طرطوس الوطني استعداداً لاستقبال الزوار وتزامناً مع انطلاق موسم السياحة
قافلة مساعدات إماراتية من مؤسسة عبد القادر سنكري تصل دير الزور دعماً للمتضررين من فيضان الفرات
محافظة اللاذقية تطلق حملة إنسانية لدعم المتضررين في دير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات
جولة تفقدية لمحافظ اللاذقية ومدير التربية والتعليم على مراكز امتحانات شهادة التعليم الأساسي
أهالي ريف إدلب يعودون إلى منازلهم المتضررة… تحديات الترميم بين الأنقاض وأسعار المواد
انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2026
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