وزير الإعلام يبحث في الرياض تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات

الرئيس الشرع يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق
وزير الداخلية يفتتح مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا بدمشق
وفد من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي يصل إلى مطار دير الزور المدني لإعادة تأهيله وتطويره
لحظة دخول قافلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري إلى السويداء محملة بالمساعدات الطبية
أمانة السجل المدني في حلب تعود للعمل وتبدأ باستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة للمواطنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى