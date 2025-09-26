الرئيس الشرع: وحدة الشعب السوري واجب لا مفرّ منه وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة
طفلة تحتفي بالرئيس أحمد الشرع بقصيدة شعرية خلال مشاركته في حملة الوفاء لإدلب
وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.
لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
تفاعل الأهالي المتواجدين في حديقة التحرير مع إعلان التبرعات لصالح حملة الوفاء لإدلب
جمعية سامز تتبرع بمبلغ 9 ملايين دولار لصالح حملة “الوفاء لإدلب”
“خصصنا 2 مليون دولار للفقراء والمساكين” مساهمة في حملة “الوفاء لإدلب”
مشاهد من حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” في الملعب البلدي
