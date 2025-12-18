مركز غسيل الكلى في القصير بريف حمص جهود للتوسع بتقديم الخدمة رغم التحديات

مبادرة “زيارة عائلات الشهداء” تكرّم أسرة النكدلي في حمص وتؤكد استمرار مسيرة الوفاء
جولة لدائرة الرقابة في فرع محروقات إدلب على محطات الوقود لمعايرة العدادات والتأكد من جودة المواد البترولية
الشيباني: ناقشنا مع وزير الخارجية الدنماركي الآليات العملية للعودة الطوعية للاجئين السوريين
فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية
السوري فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يفوز بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى