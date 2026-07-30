استمرار أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في مدينة دير الزور
تلوث مياه الشرب في بلدة سويسة بريف القنيطرة.. والجهات المعنية تعمل على حل المشكلة
الدفعة الثانية من معتمري أسر الشهداء تغادر دير الزور إلى الديار المقدسة
افتتاح مقر جديد لفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طرطوس لتطوير العمل الرقابي
ورشة عمل في إدلب تناقش آفاق زراعة التين في شمال سوريا وسبل تعزيز الإنتاج
السورية للبريد تعيد افتتاح مكتب نوى بريف درعا بعد 14 عاماً من التوقف
“أكثر مما يُرى”.. معرض فني في حلب يوثق وجوه المدينة وذاكرتها
برعاية الخارجية.. اليابان والموئل توقعان اتفاقية لدعم الإعمار الحضري وإدارة النفايات في حمص
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