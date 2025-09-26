المنظمات الأهلية تكثف منظومات الطوارئ والإسعاف استعداداً لحفل الوفاء لإدلب

حرفة الدهان الدمشقي حاضرة في معرض دمشق الدولي بحرفييها وعشاقها
وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في هولندا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأر
مقتطف من مؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى
لقاء خاص مع وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء
