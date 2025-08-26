أداءٌ عالٍ وجهود كبيرة لمنظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة.

مشاهد لفرق الدفاع المدني أثناء عملها على إزالة آثار الدمار في كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدفها
مقتطف من جلسة المباحثات بين الوزير الشيباني ونظيره الروسي في العاصمة موسكو
رجال أعمال سعوديون يتحدثون لـ سانا عن أهمية الفرصِ الاستثمارية في سوريا، على هامش المنت
حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها المجانية للمرضى المحتاجين في مختلف المحافظات
وزير الطوارئ لـ سانا: أسعفنا 1747 مصاباً وأخلينا مئات العائلات من السويداء حتى الآن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى