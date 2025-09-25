واقع الأفران في ريف إدلب الجنوبي بعد التدمير الذي طالها على يد النظام البائد
كيف تسهم هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية في تعزيز وترويج المنتج المحلي؟
ندوة في إدلب لبحث التحول للري الحديث في ظل التغيرات المناخية وشح المياه
مشاهد جوية تظهر اتساع رقعة الحرائق في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية
ماذا قال أهالي حماة بعد سماعهم كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
عمليات جراحية نوعية لحملة “أمل السعودية” في المستشفى الوطني الجامعي بدمشق
أهالي دير الزور يتابعون كلمة الرئيس أحمد الشرع في الساحات العامة
“سوريا لكل مواطن حر” مواطنون من دمشق بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في الأمم المتحدة
