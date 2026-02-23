بعد سنوات من القصف والتهجير النشاط التجاري يعود إلى أسواق بلدة سرمين في ريف إدلب

محافظ دمشق: نتحمل مسؤولياتنا تجاه المصابين في حادث الانهيار الجزئي لمبنى السرايا
مشاركة واسعة في معرض المرأة العاملة في طرطوس لعرض منتجات يدوية وحرفية
انطلاق فعاليات المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأوّل في دمشق
نقص مستلزمات التدفئة والمواد الأساسية يزيد من معاناة الأهالي في مخيمات خربة الجوز بريف إدلب
“استعادة لهويتنا الوطنية” وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة
