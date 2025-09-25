ماذا قال أهالي حماة بعد سماعهم كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

بعد استهدافه من قبل النظام البائد.. وزارة الأوقاف تستعد لافتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الترميم
أجواء احتفالية أمام قلعة حلب ابتهاجاً بتوقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
الجهاز المركزي للرقابة المالية يطلق منصته الإلكترونية لتلقي الشكاوى
أهالي ريف إدلب يطالبون بإعادة تأهيل المدارس للعام الدراسي الجديد
أجنحة الفلاحين السوريين تجذب زوار معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62
