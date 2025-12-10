فرقة آشتي للتراث الكردي تحتفل بالذكرى الأولى للتحرير بعروض فنية في مجمع دمر الثقافي
تامر تركماني.. حارس ذاكرة الثورة السورية مكرماً في المكتبة الوطنية بدمشق
معارك ريف حماة وإدلب في ندوة حوارية ضمن فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية
من حكايات التحرير رجل يعود إلى منزله في ريف درعا بعد سنوات من القهر والتهجير
إضاءة شجرة المحبة في بلدة المزينة بريف حمص بمناسبة أعياد الميلاد والتحرير
سيدات في احتفال ساحة الأمويين: دماء أزواجنا الشهداء لم تذهب هدراً
أهالي بصر الحرير في ريف درعا يحتفلون بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
من ميادين الثورة إلى ساحة الأمويين الجريح حسين زينو يروي لـ سانا حكاية جرحٍ توجه يوم التحرير
