فرقة آشتي للتراث الكردي تحتفل بالذكرى الأولى للتحرير بعروض فنية في مجمع دمر الثقافي

فعاليات شعبية في مدينة دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
معرض الرعاية الطبية الدولي بدورته الـ 18 على أرض مدينة المعارض بدمشق
تخريج 53 طالباً وطالبة من كلية العلوم التطبيقية بجامعة حماة
الوزير الشيباني يجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي في موسكو
مذكرة تفاهم بين مجموعة الحسن القابضة وشركتي ACARSAN وMRF التركيتين لتعزيز التعاون الاقتصادي
