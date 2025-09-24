توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة

وصول قافلة مساعدات إغاثية وغذائية إلى جسر نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء
المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى حول اتفاق وقف إطلاق النار وآخر التطور
العرض الأول للفيلم الوثائقي “من أجل سما” في حلب
استمرار التحضيرات لاستقبال المشاركين وزوار معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين
دمشق العتيقة.. حيث التاريخ يروي أجمل الحكايات
