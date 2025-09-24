كيف يتم تحديد سعر الذهب يومياً في السوق السوري؟
إبداعات الخط العربي وجمالياته تتألق في مسرح حمص الأرثوذكسي
تشكيل لجنة قانونية لمحاسبة محامين ارتكبوا انتهاكات زمن النظام البائد
مديرية الأملاك بدمشق: خطة تنموية لتنظيم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة
حملة الوفاء لإدلب بعيون الأهالي.. آراء ومقترحات لتحسين أثرها
استطلاع رأي لسكان مخيم عطاء الخير ضمن تجمع مخيمات خربة الجوز بريف إدلب
جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدنيلإخماد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
افتتاح فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
