تكثيف الرقابة على سوق المواشي في حمص لضبط الموازين والالتزام بالشروط الصحية

حمص-سانا

كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، جولاتها الرقابية على سوق المواشي في مدينة حمص، بهدف مراقبة الموازين، والتأكد من دقتها، ومنع أي حالات غش أو استغلال قد يتعرض لها المواطنون الراغبون بشراء الأضاحي.

وتركزت الجولات على متابعة التزام البائعين بالقوانين والأنظمة الخاصة ببيع الأضاحي، والتأكد من التقيد بالشروط الصحية والتنظيمية المعتمدة داخل السوق، إضافة إلى التشديد على الإعلان الواضح عن الأسعار، ومنع أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو أساليب البيع.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، في تصريح لمراسل سانا، أن تكثيف الجولات الرقابية على أسواق ومراكز بيع الأضاحي يهدف إلى حماية المستهلك، وضبط المخالفات، وضمان سير عمليات البيع بشكل نظامي، من خلال دوريات سلامة الغذاء والأطباء البيطريين.

وأضاف: إن الرقابة تشمل أيضاً الأسواق الشعبية وخارجها للتأكد من سلامة الأضاحي، ومنع أي غش أو تلاعب.

وبيّن رئيس شعبة المسالخ في المديرية يونس الجدوع أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية قبل عيد الأضحى لفحص الحيوانات قبل الذبح عبر كادر مختص من الأطباء البيطريين، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، وفي حال وجود إصابة يتم التخلص من الحيوان أو بيعه كعلف للأسماك.

وأشار بائع المواشي فهد السايح إلى تراجع حركة البيع هذا الموسم بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن غلاء العلف، مؤكداً أن دوريات التجارة الداخلية تتابع عملية البيع وصحة المواشي، فيما لفت المواطن سامر البديوي، من المقبلين على شراء الأضاحي، إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الأضحية، ومنع التلاعب بالميزان، وضبط حالات الغش.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص جولاتها اليومية على مختلف الفعاليات التجارية قبل العيد وخلاله، بهدف مراقبة الأسواق ومنع استغلال المواطنين، ومتابعة صحة وسلامة المواد المعروضة.