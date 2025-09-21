“سوريا ستعود أفضل مما كانت بهمة أبنائها”، شيخ من ريف دمشق لمراسل سانا

برعاية وزارة الثقافة.. افتتاح معرض الخط العربي تحت عنوان حروف في وجه الرصاص، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم في أحد مراكز التسوية بحلب
آراء عدد من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية في دمشق بعد تقديمهم المادة الامتحانية الأولى
انطلاق سلسلة معارض سوريا التخصصية في مجالات ‏البناء والطاقة والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
قافلة مساعدات إغاثية تتجه إلى مراكز الإيواء في درعا لتقديم الدعم للوافدين من السويداء
