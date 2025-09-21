“سوريا ستعود أفضل مما كانت بهمة أبنائها”، شيخ من ريف دمشق لمراسل سانا
خطيب جامع طلحة والزبير في عين ترما: ريفنا بيستاهل بما ضحى في سبيل تحرير سوريا
باحث في مركز جسور للدراسات يتحدث عن الأثر المعنوي لحملة “ريفنا بيستاهل”
حملة “ريفنا بيستاهل” ترسّخ ثقافة العطاء بتخطيها كل التوقعات
قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق: سوريا بحاجة أبنائها لإعادة البناء
“جئنا لدعم حملة ريفنا بيستاهل”، المعاون البطريركي لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق
مشاركون في حملة “ريفنا بيستاهل”: بناء سوريا الجديدة مسؤوليتنا جميعاً
“ريفنا بيستاهل” تتخطى كل التوقعات، نموذج للتعاون والتكاتف المجتمعي
Sign in to your account
تذكرني