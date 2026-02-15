دور نشر عراقية تثري أجنحة معرض دمشق الدولي للكتاب

أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب تضج بالحياة مع الإقبال اللافت للزوار في اليوم الأول
محافظ حلب يطمئن على أوضاع المصابين جراء قصف قوات قسد لعدد من الأحياء السكنية في المدينة
من أجواء اليوم الثاني لمعرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية
الدفاع المدني السوري يواصل إخماد الحرائق في جبال وغابات ريف اللاذقية الشمالي
وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
