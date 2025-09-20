فرحة أبناء الجالية السورية برفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
وزير الخارجية يرفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
تكريم منظمات وجمعيات إنسانية عاملة بالشمال السوري تقديراً لجهودها خلال الثورة المباركة
أمسية دينية على هامش فعاليات المعرض الأول للسيرة النبوية في اللاذقية
عودة مخفر كنسبا في منطقة الحفة باللاذقية لتعزيز الأمن والاستقرار
تأخر العودة إلى ريف دمشق ظروف وعوائق في شهادات المهجرين
مقبرة العتيبة تُعيد جُرح الغوطة.. أم تتعرف على جثة ابنها
مشروع لتأهيل وتزفيت الطرقات ضمن الحملة المجتمعية “اللاذقية نحن أهلها”
