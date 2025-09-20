فرحة أبناء الجالية السورية برفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن

تتويج الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في سوريا
لقاء خاص لـ سانا مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضى جلخي
تشييع شهداء درعا الذين ارتقوا الليلة الماضية جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على درعا ومحيطها.
سفارات باكستان وجنوب أفريقيا والسودان حاضرة بقوة في معرض دمشق الدولي
بين الحياة والموت.. شاهد من زملكا يروي تفاصيل عن مجزرة الكيماوي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى