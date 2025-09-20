وزير الخارجية يرفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن

حي المنشية في درعا البلد شاهد على جرائم النظام البائد
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول أداء دائرة الهجرة والجوازات في حلب بعد عودتها للعمل
كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يطلع على واقع العمل بمعبري تل أبيض الحدودي و
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى