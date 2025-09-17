بدء موسم قطاف العنب فـي القنيطرة، وتوقعات بإنتاج نحو 3.5 آلاف طن

بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.. محافظ حلب يفتتح سوق خان الحرير الأثري
الفستق الحلبي في حماة.. محصول استراتيجي بأصناف متعددة
محافظ اللاذقية يبحث مع وفد أممي سبل عودة الأهالي المهجرين إلى بلداتهم وقراهم
تكريم نحو 506 حافظين ومجازين في حلب ضمن مشروعي الماهر بالقرآن والمقارئ القرآنية
بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب.. ندوة لوزارة التنمية الإدارية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الحكومي
