افتتاح معرض“العودة إلى المدارس” في اللاذقية بهدف تأمين المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
بدء موسم قطاف العنب فـي القنيطرة، وتوقعات بإنتاج نحو 3.5 آلاف طن
المجتمع المحلي يقود مشروع تأهيل مدرسة قرقس المحدثة في القنيطرة ضمن حملة “أبشري مدرستي
المؤسسة العامة للسينما تطلق تظاهرة أفلام الثورة السورية في دار الأوبرا بدمشق
مبادرة “جسور” تطلق معرضها الأول للتنوع الثقافي في حلب
فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام في خان أرنبة بالقنيطرة
أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين يزور سجن صيدنايا في خطوة رمزية وإنسانية
لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تنهي أعمالها
