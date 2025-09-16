المولوي لـ سانا: صناعيون من خارج سوريا أبدوا استعدادهم لدعم صندوق التنمية السوري

لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الفعاليات الشعبية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في محافظة إدلب
الاتحاد السوري لكرة القدم ينظم دورة تدريبية آسيوية في إدلب لمدربي أندية الدرجة الأولى والممتازة
345 من حجاج حلب يتوجهون إلى مطار دمشق الدولي ومنه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق ومباشرة العمل فيه أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات
قسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس يستأنف العمل بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى