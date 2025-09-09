افتتاح سوق السيارات في المدينة الرياضية باللاذقية

حوار وزير الخارجية والمغتربين مع الإعلامي عمار تقي حول مستقبل سوريا
مع زيادة ساعات التغذية.. كيف ينظر أهالي دمشق إلى التغير في واقع الكهرباء؟
القائم بأعمال وزارة الصحة يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
سماء جسر الشغور تتزين بالورود.. مروحيات الجيش العربي السوري تشارك الأهالي احتفالاتهم بذكرى تحرير المدينة
الساحل السوري.. فتنة أشعلتها فلول الأسد وأخمدتها قوى الأمن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى