“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في اللاذقية لمساعدة الناجحين في الثانوية على اختيار تخصصهم

أهالي المخيمات يعبرون عن ارتياحهم: صندوق التنمية السوري خطوة نحو الاستقرار
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك… فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة إدلب
جامعة إدلب تحتفل بتخريج “دفعة النصر والتحرير” والتي تضم 2029 طالباً وطالبة
أسواق الخير في اللاذقية.. فرصة لتسويق المنتج المحلي وتوفيره بأسعار مناسبة
وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي
