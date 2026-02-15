زوار معرض دمشق الدولي للكتاب يوثقون لحظاتهم خلال المعرض للذكرى

“تكريزة رمضان” رمز دمشقي للأصالة والتمسك بالتراث
ندوة علمية في جامعة إدلب حول الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
تصريح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي حول المرسوم 66 والعقارات المستملكة
مدارس شرق درعا في بصرى الشام تدخل مرحلة التأهيل ضمن حملة “أبشري حوران”
عودة مخفر كنسبا في منطقة الحفة باللاذقية لتعزيز الأمن والاستقرار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى