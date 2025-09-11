محافظ دير الزور: التفاعل مع حملة دير العز دليل على همة السوريين للمساهمة بإعادة البناء

حماية للممتلكات وضماناً لأمن المواطنين… انتشار عناصر الشرطة العسكرية في مدينة دير الزور
تفريغ باخرة محملة بـ 6600 طن من القمح الطري المستورد في مرفأ طرطوس
مؤتمر “سكريبت” بلسان عدد من صناع المحتوى العرب: رحلة إلهام وتجديد وإبداع
مؤتمر القمح.. قرارات لدعم حقوق العمال وحلول لمشكلات الفلاحين
في 11 أيلول… حملة “دير العز” تنطلق بدير الزور لجمع 25 مليون دولار
