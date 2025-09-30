الهيئة الناخبة في الصنمين بريف درعا تستمع لبرامج مرشحي مجلس الشعب الانتخابية

افتتاح مركز للدفاع المدني في تلكلخ للاستجابة السريعة وحماية المدنيين
الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا
فرق الرقابة التموينية في إدلب تسيّر دوريات على أفران المدينة لمراقبة جودة الخبز ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية
وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ حلب يبحثان مع رجال أعمال أتراك زيادة التعاون الاقتصادي
سانا تستطلع آراء سكان مدينة حلب حول تعيين القائد أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية
