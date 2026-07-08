انطلاق فعاليات حملة “لنترك أثراً” في محافظة ريف دمشق بمشاركة رسمية وأهلية

“عمرة النصر” مبادرة لذوي الشهداء وجرحى الثورة واليتامى والناجيات من المعتقلات.
معرض دمشق الدولي للكتاب يرسّخ دور الجامعات الحكومية كفاعل رئيسي في نشر المعرفة
من الدمار إلى الإعمار.. خطة لإحياء مركز إجازات السوق في عدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
انسحاب قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة
من الحقول إلى المعاصر رحلة محصول الزيتون في ريف دمشق
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