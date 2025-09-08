جهود مستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإزالة الأنقاض من أحياء حمص
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دير الزور
محافظة إدلب وبتمويل من منظمات دولية تبدأ حملة لتزفيت الشوارع في مدينة الدانا بإدلب
قصر العظم في مدينة حماة.. تحفة معمارية تحكي التاريخ
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق
ضمن مبادرة “سوريا أبشري” وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية إلى مطار دمشق الدولي
وزارة الطوارئ تتسلّم مساعدات إغاثية شاملة من الوفد السعودي
لجنة معالجة ظاهرة التسول تعقد اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية
Sign in to your account
تذكرني