المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 24 من أيار 2026

دمشق:

1 – ورشة تدريبية بعنوان “فن الحضور الإعلامي ” أسرار التأثير والإقناع “يقدمها المدرب الإعلامي حسام نجم، في الأكاديمية السورية للإعلام، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – جلسة تقوية امتحانية مجانية في اللغة العربية لطلاب الشهادة الثانوية، يقدمها الأستاذ عمر عبد الله، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – محاضرة طبية بعنوان “انهيار المناعة الصامت” تلقيها الصيدلانية ميرنا طيفور، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:30 عصراً.

4 – أمسية موسيقية للأطفال واليافعين بعنوان “ألحان شبابية” بإشراف الأستاذ حسين قدور، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

5 – فعالية ملامح من الذاكرة الشركسية، وتتضمن عرض فيلم “العودة الأولى” للمخرج أمجد الساري، يليه ندوة حوارية حوله، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5:30 مساء.

6 – عرض الفيلم السينمائي المصري “عاش يا كابتن”، ضمن فعاليات نادي الجمال السينمائي، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6 مساء.

7 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

درعا:

فعالية للأطفال بعنوان: “أطفالنا حلم الغد”، في مديرية الثقافة بدرعا، الساعة الـ 12 ظهراً.

حمص:

محاضرة بعنوان “ثقافة الابتسامة”، يقدمها الأستاذ عدنان السلقيني، في فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، الساعة الـ 6 مساء.

حماة:

عرض أفلام ثلاثية الفقدان السوري للمخرج حسام نعمو، في نادي الرابطة الفنية بحماة، الساعة الـ 6 مساء.

إدلب:

محاضرة بعنوان “جدلية الهوية السورية”، يقدمها الدكتور أحمد موفق زيدان، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 1 ظهراً.

طرطوس:

1 – محاضرة بعنوان “الكون وفقه الفلسفة العلمية المعرفية”، للباحث موفق محمود، في فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – محاضرة ثقافية تراثية بعنوان “التراث … عراقة واعتزاز ومستقبل” بإشراف قسم التراث، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – عرض فيلم الكرتون المدبلج “الفأر الطباخ”، في الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو، الساعة الـ 5:30 مساء.

اللاذقية:

1 – حفل موسيقي غنائي بعنوان “مزاج علني”، بقيادة أدهم إسماعيل على خشبة مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

2 -أمسية شعرية بعنوان “حين مرت اللاذقية في القلب”، يقدمها الشاعر مصعب بيروتية، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 – عرض مسرحية هادفة للأطفال بعنوان “الأصدقاء”، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “سوريا الواحدة الموحدة بين الواقع والممكن”، يلقيها الأستاذ أحمد مظهر سعدو، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساء.

3 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

