وزارة الطوارئ تتسلّم مساعدات إغاثية شاملة من الوفد السعودي
لجنة معالجة ظاهرة التسول تعقد اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية
افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى حماة الوطني بعد الترميم وإعادة التأهيل
ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص
حفل توقيع وتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في سوريا
عدد من مناشر الحجر يعود للعمل في ريف إدلب
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي وفداً رفيع المستوى من السعودية
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب
