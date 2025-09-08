لجنة معالجة ظاهرة التسول تعقد اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية

افتتاح وحدة جديدة لعلاج اللشمانيا بمبنى العيادات التخصصية في إدلب
مصعب المهيدب: استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار
احتفالية جماهيرية في حي الشيخ ضاهر باللاذقية تأكيداً على التمسك بالوحدة الوطنية
وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف عملها وضخ منتجاتها في السوق المحلية ضمن المواصفات القياسية السورية
وزير العدل الدكتور مظهر الويس لوفد من تجار دمشق: لا قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار
