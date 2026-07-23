افتتاح مكتب النافذة الواحدة بمديرية تربية حمص ومدرسة باحثة البادية ‏للتعليم الأساسي

حمص-سانا‏

افتتح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ حمص مرهف ‏النعسان اليوم الخميس، مكتب النافذة الواحدة في مبنى مديرية التربية والتعليم ‏بحمص، ومدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي “الحلقة الأولى” في حي بابا ‏عمرو، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الإدارية والارتقاء بالواقع ‏التربوي في المحافظة.‏

وتضم مدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي “الحلقة الأولى”، 20 غرفة ‏صفية، و7 غرف إدارية، وصالة للأنشطة اللاصفية.‏

تأهيل 126 مدرسة بحمص ‏

وأكد تركو في تصريح للصحفيين، أن افتتاح المدرسة يأتي ثمرة تعاون بين ‏الوزارة ومحافظة حمص والمجتمع المحلي، مبيناً أن أعمال تأهيل 126 ‏مدرسة في المحافظة أُنجزت حتى الآن، فيما تتواصل أعمال ترميم 30 ‏مدرسة، بينما لا يزال 241 مدرسة ضمن خطة الوزارة للتأهيل، لافتاً إلى ‏أن 11 مدرسة أصبحت جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة في حمص.‏

النافذة الواحدة خطوة للتحول الرقمي ‏

وبالنسبة لمكتب النافذة الواحدة، أوضح الوزير أن المركز يمثل أحد ‏الخطوات العملية في مسار التحول الرقمي داخل مديرية التربية والتعليم، ‏مشيراً إلى أن العمل بدأ بتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية، على أن ‏يجري لاحقاً التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإتاحة خدمات إضافية، ‏مثل إصدار وثيقتي غير موظف وغير محكوم من خلال المكتب.‏

وأشار تركو إلى أن هذه الخطوة تسهم في تبسيط الإجراءات، والحد من ‏المعاملات الورقية، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز ‏الشفافية والحد من الفساد، منوهاً بدعم مختلف الجهات لإنجاح مشروع ‏التحول الرقمي في الوزارة.‏

من جانبه أكد المحافظ، أهمية افتتاح المدارس وتطوير الخدمات بما يسهم ‏في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية في ‏المحافظة.‏

بدورها أوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص ملك السباعي أن مكتب ‏النافذة الواحدة أُسس وفق معايير جودة حديثة، بهدف تقديم خدمات سريعة ‏ومتطورة للمراجعين، مشيرة إلى أن المكتب يقدم الآن 33 خدمة لموظفي ‏القطاع التربوي، والعمل جارٍ على توسيع خدمات المركز لتصل إلى 35 ‏خدمة، إضافة إلى إطلاق خدمة تقديم الطلبات عن بُعد خلال الفترة المقبلة.‏

يذكر أن خدمات مكتب النافذة الواحدة تشمل:‏

إصدار البطاقة الذاتية

‏ معاملات نهاية الخدمة “الاستقالة وبلوغ السن القانونية”‏

‏ طلبات الإجازات الخاصة بلا أجر وتمديدها، و النقل الداخلي والخارجي.‏

معاملات وضع النفس والتعيين الجديد وإنهاء التكليف، والنقل الخارجي.‏

‏ الموافقة على جوازات السفر ومنح التأشيرات، وبيانات الإجازات الإدارية ‌‏والصحية.‏

استقبال العرائض وتصديق وثائق التسلسل الدراسي.‏