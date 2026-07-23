افتتاح مكتب النافذة الواحدة بمديرية تربية حمص ومدرسة باحثة البادية ‏للتعليم الأساسي

حمص-سانا
افتتح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ حمص مرهف النعسان اليوم الخميس، مكتب النافذة الواحدة في مبنى مديرية التربية والتعليم بحمص، ومدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي “الحلقة الأولى” في حي بابا عمرو، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الإدارية والارتقاء بالواقع التربوي في المحافظة.
وتضم مدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي “الحلقة الأولى”، 20 غرفة صفية، و7 غرف إدارية، وصالة للأنشطة اللاصفية.
تأهيل 126 مدرسة بحمص
وأكد تركو في تصريح للصحفيين، أن افتتاح المدرسة يأتي ثمرة تعاون بين الوزارة ومحافظة حمص والمجتمع المحلي، مبيناً أن أعمال تأهيل 126 مدرسة في المحافظة أُنجزت حتى الآن، فيما تتواصل أعمال ترميم 30 مدرسة، بينما لا يزال 241 مدرسة ضمن خطة الوزارة للتأهيل، لافتاً إلى أن 11 مدرسة أصبحت جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة في حمص.
النافذة الواحدة خطوة للتحول الرقمي
وبالنسبة لمكتب النافذة الواحدة، أوضح الوزير أن المركز يمثل أحد الخطوات العملية في مسار التحول الرقمي داخل مديرية التربية والتعليم، مشيراً إلى أن العمل بدأ بتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية، على أن يجري لاحقاً التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإتاحة خدمات إضافية، مثل إصدار وثيقتي غير موظف وغير محكوم من خلال المكتب.
وأشار تركو إلى أن هذه الخطوة تسهم في تبسيط الإجراءات، والحد من المعاملات الورقية، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحد من الفساد، منوهاً بدعم مختلف الجهات لإنجاح مشروع التحول الرقمي في الوزارة.
من جانبه أكد المحافظ، أهمية افتتاح المدارس وتطوير الخدمات بما يسهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة.
بدورها أوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص ملك السباعي أن مكتب النافذة الواحدة أُسس وفق معايير جودة حديثة، بهدف تقديم خدمات سريعة ومتطورة للمراجعين، مشيرة إلى أن المكتب يقدم الآن 33 خدمة لموظفي القطاع التربوي، والعمل جارٍ على توسيع خدمات المركز لتصل إلى 35 خدمة، إضافة إلى إطلاق خدمة تقديم الطلبات عن بُعد خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن خدمات مكتب النافذة الواحدة تشمل:
إصدار البطاقة الذاتية
معاملات نهاية الخدمة “الاستقالة وبلوغ السن القانونية”
طلبات الإجازات الخاصة بلا أجر وتمديدها، و النقل الداخلي والخارجي.
معاملات وضع النفس والتعيين الجديد وإنهاء التكليف، والنقل الخارجي.
الموافقة على جوازات السفر ومنح التأشيرات، وبيانات الإجازات الإدارية والصحية.
استقبال العرائض وتصديق وثائق التسلسل الدراسي.